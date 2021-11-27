Эксперт рассказала о важности эмоционального интеллекта для достижения профессионального успеха

Елена Хлевная, основатель компании EiLab — разработчика цифровой платформы WAY2WEI, рассказала в беседе с RT о навыках, необходимых для достижения профессионального успеха, а также пояснила, какие качества важны для руководителя компании.

Специалист объяснила, что hard skills, или жёсткие навыки, включают в себя профессиональные и технические компетенции.

«Для каждой профессии требуется определённый набор таких навыков. Soft skills, или гибкие навыки, — надпрофессиональные навыки, которые помогают решать жизненные задачи и работать с другими людьми», — отметила Хлевная.

Подобные навыки, как подчеркнула эксперт, связаны не с конкретной специальностью или профессией, они помогают человеку «быть более адаптивным и гибким в решении своих профессиональных и жизненных задач».

«Профессиональные знания и навыки, несомненно, важны, но проблема людей, которые очень хорошо владеют жёсткими навыками и не владеют soft skills, в том, что они не могут донести свои знания до социума. Если человек хочет жить, развиваться, совершенствоваться, он должен развивать и hard skills, и soft skills», — заявила она.

По её словам, сейчас на первое место выходят такие качества, как «быстрая адаптация, возможность постоянно учиться, осваивать новое, коммуницировать, быстро добывать информацию, перерабатывать её, принимать решения».

При этом, как подчеркнула Хлевная, фундаментом всех soft skills является эмоциональный интеллект.

«Если эмоциональный интеллект хорошо развит, то человек лучше идентифицирует эмоции, распознаёт эмоциональные посылы, понимает, какие эмоции полезны в определённых ситуациях. Люди с высоким эмоциональным интеллектом лучше умеют регулировать эмоциональное состояние и своё, и других людей. Наибольшее конкурентное преимущество имеют те компании, которые смогли собрать у себя сотрудников как с хорошими hard skills, так и с высоким уровнем эмоционального интеллекта», — добавила эксперт.

Она заявила, что топ-менеджер с развитым ЭИ «умеет использовать энергию своих эмоций и своей команды для решения бизнес-задач».

«Руководитель будущего — человек с высоким уровнем развития эмоционального интеллекта. Он обладает такими качествами, как креативность, критическое мышление, адаптивность, стрессоустойчивость», — выразила уверенность Хлевная.

Кроме того, эксперт рассказала, что когда компания предварительно выбирает сотрудников в отдел продаж, опираясь на тестирование ЭИ, то такой подбор кандидатов экономит существенные средства для фирмы.

«Особенно компания экономит средства, если подбирает топ-менеджеров с учётом эмоционального интеллекта человека. Подбор и адаптация руководителя крайне дорого обходится фирме. Стоимость этой процедуры измеряется не только в деньгах, но и в потраченном времени. При подборе руководителя с учетом ЭИ компания экономит от двух до 10—20 окладов этого руководителя», — заключила она.

Ранее эксперт по финансам московского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», генеральный директор компании FinHelp Павел Вешаев рассказал RT, как удалёнка повлияла на рабочий процесс в компаниях.