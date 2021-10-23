В «Опоре России» рассказали о влиянии удалёнки на работу компаний

Эксперт по финансам московского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», генеральный директор компании FinHelp Павел Вешаев рассказал RT, как удалёнка повлияла на рабочий процесс в компаниях.

«Те, кто не мыслил, что их компания может работать удалённо, теперь даже не задумываются о том, чтобы вернуть людей в офис. Вообще, удалёнка дала очень чёткую оценку персонала: стало понятно, кто и что делает, а от кого вполне можно отказаться, поскольку участия в результате нет», — пояснил специалист.

Он добавил, что в связи с переходом многих компаний на дистанционную работу можно говорить об изменении коммуникации внутри.

«Стали более активно внедрять системы постановки и контроля задач, понятные системы совещаний с фиксацией договорённостей, чтобы оценивать, кто работает, а кто нет в условиях отсутствия возможности лично увидеться и переговорить с каждым», — рассказал эксперт.

Вешаев отметил, что если компания привыкла работать с «чётко регламентирующимися процессами, прозрачным и понятным распределением задач, грамотной системой контроля», то переход на удалёнку для бизнеса «более комфортен и эффективен».

«Но в то же время во многих компаниях эти процессы не были отлажены. Поэтому суммарные затраты для перехода на удалёнку были гораздо выше, чем затраты на аренду. Переход на удалёнку во многом зависит от специфики бизнеса. Например, если компания занимается IT-разработкой, то в этой сфере особо ничего не изменилось. Если, допустим, бизнес связан с активными продажами, то сотрудникам уже гораздо сложнее взаимодействовать из дома», — подчеркнул он.

При этом, по словам Вешаева, людям стало «объективно тяжелее работать».

«Смешались рабочие и бытовые процессы, рабочий день перестал быть нормированным, многие вообще отказались от отдыха в этих условиях. В итоге — выгорание и стресс», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что в Москве работодатели, которые не выполнят требований о переводе сотрудников на удалённую работу с 25 октября, будут привлечены к административной ответственности.