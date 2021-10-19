Работодателям в Москве напомнили о штрафах за невыполнение требования о переводе на удалёнку

В Москве работодатели, которые не выполнят требований о переводе сотрудников на удалённую работу с 25 октября, будут привлечены к административной ответственности. Об этом говорится в указе мэра Москвы.

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