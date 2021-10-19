Работодателям в Москве напомнили о штрафах за невыполнение требования о переводе на удалёнку

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В Москве работодатели, которые не выполнят требований о переводе сотрудников на удалённую работу с 25 октября, будут привлечены к административной ответственности. Об этом говорится в указе мэра Москвы.
Работодателям в Москве напомнили о штрафах за невыполнение требования о переводе на удалёнку
  • Pixabay

«Работодатели, осуществляющие деятельность на территории города Москвы, подлежат привлечению к ответственности, предусмотренной законодательством об административных правонарушениях, за нарушение требований, предусмотренных п. 38.1 настоящего указа», — говорится в документе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввёл новые ограничительные меры в столице из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

В частности, с 25 октября по 25 февраля работодатели в Москве должны перевести на удалённый режим работы 30% сотрудников.

Также в этот период москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, вновь должны соблюдать домашний режим. От необходимости его соблюдать освобождаются те, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошёл вакцинацию.

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