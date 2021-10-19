В Москве вводят новые меры из-за роста заболеваемости коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин ввёл новые ограничительные меры в столице из-за ситуации с распространением коронавируса.

«В сентябре Москва вступила в новый период роста заболеваемости COVID-19. По сравнению с августом нынешнего года число выявляемых случаев инфекции выросло в четыре раза — до 42 тыс. случаев в неделю», — говорится в блоге Собянина.

По его словам, с каждым днём растёт количество людей, госпитализированных в стационары с тяжёлой формой заболевания.

«В этой ситуации мы должны принять срочные меры, чтобы защитить старшее поколение и другие уязвимые категории горожан», — отметил Собянин.

В частности, с 25 октября по 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим.

При этом прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный.

От необходимости соблюдать домашний режим освобождаются те, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошёл вакцинацию.

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий из-за осложнения ситуации с коронавирусом в городе.

По данным на 19 октября, наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 5700. В Санкт-Петербурге заболели 3220 человек.

Накануне в Москве в течение суток выявили 6823 случая заболевания коронавирусом.