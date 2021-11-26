Жена погибшего в Кузбассе горняка рассказала о пожаре на шахте за десять дней до ЧП

Жена погибшего шахтёра Бориса Пиялкина рассказала о пожаре на шахте «Листвяжная» в Кузбассе за десять дней до ЧП.

«...Сами, своими силами тушили в шахте пожар. Прошло буквально несколько дней, и теперь мужа моего нет. И все это знали. Роспотребнадзор всё проверял. И что они там проверяли?» — приводит РИА Новости слова супруги погибшего.

По её словам, метан давно зашкаливал.

Она отметила, что её муж был опытным горняком с 30-летним стажем работы.

Ранее горноспасатели подтвердили гибель 46 горняков и шести спасателей.

Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора в связи с аварией на шахте «Листвяжная».

Авария произошло 25 ноября. На поверхность вывели 239 человек. Общее число пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная» — 63. Из них 50 человек находятся в больницах.