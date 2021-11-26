Число обратившихся к врачу после ЧП на шахте в Кузбассе возросло до 63
- РИА Новости
«На десять утра (06:00 мск) сегодняшнего дня у нас обратившихся за медицинской помощью после ЧС — 63 человека, 13 из них назначено амбулаторное лечение, остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара Кузбасса», — заявил Херасков, его слова приводит ТАСС.
Госпитализированные находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести.
Ранее горноспасатели подтвердили гибель 46 горняков и шести спасателей на шахте в Кузбассе.
Предварительной причиной ЧП на шахте «Листвяжная» считается взрыв метана.
Власти Кемеровской области после аварии объявили трёхдневный траур с 26 по 28 ноября.