Число обратившихся к врачу после ЧП на шахте в Кузбассе возросло до 63

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Общее число пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная» — 63. Из них 50 человек находятся в больницах, сообщил замминистра здравоохранения Кемеровской области Виталий Херасков.
Число обратившихся к врачу после ЧП на шахте в Кузбассе возросло до 63
  • РИА Новости

«На десять утра (06:00 мск) сегодняшнего дня у нас обратившихся за медицинской помощью после ЧС — 63 человека, 13 из них назначено амбулаторное лечение, остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара Кузбасса», — заявил Херасков, его слова приводит ТАСС.

Госпитализированные находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести.

Ранее горноспасатели подтвердили гибель 46 горняков и шести спасателей на шахте в Кузбассе.

Предварительной причиной ЧП на шахте «Листвяжная» считается взрыв метана.

Власти Кемеровской области после аварии объявили трёхдневный траур с 26 по 28 ноября.

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