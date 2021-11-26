В ГД высказались по поводу идеи увеличить вычет при покупке квартиры семьями с детьми

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв в беседе с RT прокомментировал предложение увеличивать размер налогового вычета при приобретении жилья на 1 млн рублей (из которых можно вернуть 13% НДФЛ) за каждого ребёнка.

«С одной стороны, я поддерживаю любые попытки стимулировать семьи, которые имеют детей. Но, с другой стороны, мы видели, чем закончилась льготная ипотека, которая привела к взрывному росту цен на рынке жилья», — отметил он.

По словам депутата, «именно поэтому ЦБ и другие регуляторы выступали за то, чтобы не перегревать рынок жилья».

«Необходима тщательная экспертная оценка, которую могут дать как депутаты, работающие в профильном комитете, так и различные общественные организации. Поэтому, несмотря на привлекательность, на первый взгляд, такой инициативы, я бы взвесил все риски, в том числе и риск дальнейшего повышения стоимости жилья, который так высок», — считает Гутенёв.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличивать размер налогового вычета при приобретении жилья на 1 млн рублей (из которых можно вернуть 13% НДФЛ) за каждого ребёнка.