В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке квартиры семьями с детьми

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличивать размер налогового вычета при приобретении жилья на 1 млн рублей (из которых можно вернуть 13% НДФЛ) за каждого ребёнка. Копия письма на имя вице-премьера Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке квартиры семьями с детьми
  • РИА Новости

В своём обращении законодатель отметил, что имущественный вычет на приобретение жилья предоставляется в сумме фактически произведённых расходов, но не может превышать предельную сумму — 2 млн рублей. При этом наличие детей у покупателя на размер данного вычета не влияет.

«В связи с тем, что поддержка семей с детьми, создание условий для всестороннего развития детей являются основами государственной политики в области поддержки семей, прошу Вас поручить рассмотреть целесообразность увеличения предельного размера имущественного вычета при приобретении жилья семьями с детьми, увеличивая размер имущественного вычета на 1 млн рублей за каждого ребёнка в составе семьи», — говорится в тексте обращения.

В настоящее время каждый работающий гражданин имеет право единожды при приобретении жилья воспользоваться имущественным вычетом до 2 млн рублей и вернуть с данной суммы в семейный бюджет 13% в виде ранее уплаченного НДФЛ.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить изымать за долги жильё, купленное на средства материнского капитала. 

Подробнее — в материале RT.

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