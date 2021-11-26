Шульгинов допустил ужесточение требований безопасности после аварии на шахте в Кузбассе

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По результатам расследования взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области могут быть усилены нормы промышленной безопасности. Об этом заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.
Шульгинов допустил ужесточение требований безопасности после аварии на шахте в Кузбассе
  • РИА Новости

«Но всё это будет определяться расследованием, которое проведут, чтобы понимать, были ли нарушения, эти нарушения связаны с тем, что что-то не выполняли или это недостаточные требования, которые нужно усиливать. Это определится уже по результатам работы комиссии по расследованию этой трагедии», — цитирует Шульгинова РИА Новости.

Он отметил, что «всегда после таких трагедий возможен пересмотр нормативных требований».

Горноспасатели подтвердили гибель 46 горняков и шести спасателей на шахте в Кузбассе. Власти объявили трёхдневный траур с 26 по 28 ноября.

Фонд соцстрахования выплатит родственникам погибших шахтёров по 1 млн рублей.

Предварительной причиной ЧП считается взрыв метана.

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