Шульгинов допустил ужесточение требований безопасности после аварии на шахте в Кузбассе
- РИА Новости
«Но всё это будет определяться расследованием, которое проведут, чтобы понимать, были ли нарушения, эти нарушения связаны с тем, что что-то не выполняли или это недостаточные требования, которые нужно усиливать. Это определится уже по результатам работы комиссии по расследованию этой трагедии», — цитирует Шульгинова РИА Новости.
Он отметил, что «всегда после таких трагедий возможен пересмотр нормативных требований».
Горноспасатели подтвердили гибель 46 горняков и шести спасателей на шахте в Кузбассе. Власти объявили трёхдневный траур с 26 по 28 ноября.
Фонд соцстрахования выплатит родственникам погибших шахтёров по 1 млн рублей.
Предварительной причиной ЧП считается взрыв метана.