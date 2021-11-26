Шульгинов допустил ужесточение требований безопасности после аварии на шахте в Кузбассе

По результатам расследования взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области могут быть усилены нормы промышленной безопасности. Об этом заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.

«Но всё это будет определяться расследованием, которое проведут, чтобы понимать, были ли нарушения, эти нарушения связаны с тем, что что-то не выполняли или это недостаточные требования, которые нужно усиливать. Это определится уже по результатам работы комиссии по расследованию этой трагедии», — цитирует Шульгинова РИА Новости.

Он отметил, что «всегда после таких трагедий возможен пересмотр нормативных требований».

Горноспасатели подтвердили гибель 46 горняков и шести спасателей на шахте в Кузбассе. Власти объявили трёхдневный траур с 26 по 28 ноября.

Фонд соцстрахования выплатит родственникам погибших шахтёров по 1 млн рублей.

Предварительной причиной ЧП считается взрыв метана.