Фонд соцстрахования выплатит родственникам погибших в Кузбассе шахтёров по 1 млн рублей
- РИА Новости
«Размер единовременной страховой выплаты составляет 1 млн рублей, при этом при наличии нескольких лиц, имеющих право на единовременную страховую выплату, она делится на равные доли между получателями», — сказали в фонде.
Как ранее сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, пострадавшим в результате аварии на шахте «Листвяжная» окажут всю необходимую помощь.
Авария произошла на шахте «Листвяжная» в Белове Кемеровской области. Предварительной причиной ЧП считается взрыв метана.
Горноспасатели подтвердили гибель 46 горняков и шести спасателей на шахте в Кузбассе. Власти объявили трёхдневный траур с 26 по 28 ноября.