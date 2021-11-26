Фонд соцстрахования выплатит родственникам погибших в Кузбассе шахтёров по 1 млн рублей

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Фонд социального страхования России выплатит родственникам погибших в Кемеровской области шахтёров по 1 млн рублей, выплаты произведут в ближайшее время. Об этом сообщили ТАСС в Кузбасском региональном отделении ФСС.
Фонд соцстрахования выплатит родственникам погибших в Кузбассе шахтёров по 1 млн рублей
  • РИА Новости

«Размер единовременной страховой выплаты составляет 1 млн рублей, при этом при наличии нескольких лиц, имеющих право на единовременную страховую выплату, она делится на равные доли между получателями», — сказали в фонде.

Как ранее сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, пострадавшим в результате аварии на шахте «Листвяжная» окажут всю необходимую помощь.

Авария произошла на шахте «Листвяжная» в Белове Кемеровской области. Предварительной причиной ЧП считается взрыв метана.

Горноспасатели подтвердили гибель 46 горняков и шести спасателей на шахте в Кузбассе. Власти объявили трёхдневный траур с 26 по 28 ноября.

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