Мишустин: пострадавшим при ЧП в шахте в Кузбассе будет оказана вся необходимая помощь
- РИА Новости
«Всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая медицинская, психологическая и иная помощь», — приводит его слова пресс-служба правительства России в Telegram.
Мишустин добавил, что глубоко потрясён случившимся.
Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление.
По последним данным, погибли 11 человек, ещё 49 обратились за медицинской помощью.