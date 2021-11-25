Мишустин: пострадавшим при ЧП в шахте в Кузбассе будет оказана вся необходимая помощь

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что всем пострадавшим в результате аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области окажут всю необходимую помощь.
Мишустин: пострадавшим при ЧП в шахте в Кузбассе будет оказана вся необходимая помощь
  • РИА Новости

«Всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая медицинская, психологическая и иная помощь», — приводит его слова пресс-служба правительства России в Telegram.

Мишустин добавил, что глубоко потрясён случившимся.

Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление.

По последним данным, погибли 11 человек, ещё 49 обратились за медицинской помощью.

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