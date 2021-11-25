РАНХиГС начал внутреннюю проверку в связи с предъявлением Зуеву обвинения в мошенничестве

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Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) начала внутреннюю проверку в связи с предъявлением ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву обвинения в мошенничестве.
РАНХиГС начал внутреннюю проверку в связи с предъявлением Зуеву обвинения в мошенничестве
  • АГН «Москва»

Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«В связи с предъявлением обвинения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву в фиктивном трудоустройстве сотрудников академия проводит внутреннюю проверку», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что следствие предъявило ректору Шанинки Сергею Зуеву обвинение по делу о мошенничестве.

По версии следствия, в 2018 году Зуев совместно с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступил в сговор для хищения денег РАНХиГС.

Как уточняется, используя служебное положение, фигуранты заключили фиктивные трудовые договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения России для их трудоустройства.

Следователи ГУ МВД по Москве также предъявили обвинение Марине Раковой и Евгению Заку по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере).

К тому же сообщалось, что полиция выявила 12 фиктивных сотрудников РАНХиГС в ходе расследования дела Раковой.

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