Врач назвала вакцинацию от COVID-19 единственным способом победить пандемию

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Один из авторов письма к антиваксерам, завотделением краснодарской больницы №1 Зоя Татаринцева, в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказала, почему вакцинация — единственный способ победить пандемию коронавируса.
Врач назвала вакцинацию от COVID-19 единственным способом победить пандемию
  • РИА Новости

«Любой, к кому бы обратились из тех, кто работает в «красной зоне», подписал бы это письмо. Находясь в ковидных госпиталях с первого дня работы, мы прекрасно понимаем, что мало альтернатив прививке на сегодняшний день», — сказала она.

По её словам, коронавирус не закончился первой волной. После неё возникли вторая, третья, четвёртая, а сейчас речь уже идёт о пятой волне.

«И каждая новая волна — более тяжёлая... Только нам кажется, что мы нашли выход из ситуации, как вирус мутирует — и все наши попытки идут прахом, нам снова надо изменять схемы лечения. В настоящий момент именно вакцины приносят нам какую-то надежду, что мы можем остановить болезнь», — подчеркнула Татаринцева.

Ранее врачи ряда российских больниц для пациентов с коронавирусом, в числе которых также выступил Проценко, опубликовали открытое письмо к известным людям, выступающим против вакцинации от COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что антитела к коронавирусу после вакцинации лучше вырабатываются у подростков, чем у взрослых.

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