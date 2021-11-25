Терапевт Фокина рассказала о последствиях регулярного использования гаджетов

Короткая ссылка
Врач-терапевт, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Юлия Фокина рассказала о последствиях регулярного использования гаджетов.
Терапевт Фокина рассказала о последствиях регулярного использования гаджетов
  • Pixabay

«Это сухость глаз, слезотечение, нечёткость зрения, гиперчувствительность к свету, головные боли. Этот симптомокомплекс называют компьютерным зрительным синдромом», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, это происходит из-за яркого свечения экрана, редкого моргания, длительной фокусировке на одном предмете или мелком тексте.

Как отметила врач, у многих неправильно настроено освещение на рабочем месте.

Для профилактики проблем со зрением Фокина советует каждые 20 минут давать глазам отдохнуть на 20 секунд. Также необходимо создать расстояние до экрана компьютера не менее 60 см, чаще моргать и снизить яркость экрана, считает она.

Ранее врач-офтальмолог высшей категории «СМ-Клиника» Иляна Киселёва в беседе с «Известиями» рассказала, как уберечь зрение при долгой работе за компьютером.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить