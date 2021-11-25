Терапевт Фокина рассказала о последствиях регулярного использования гаджетов

Врач-терапевт, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Юлия Фокина рассказала о последствиях регулярного использования гаджетов.

«Это сухость глаз, слезотечение, нечёткость зрения, гиперчувствительность к свету, головные боли. Этот симптомокомплекс называют компьютерным зрительным синдромом», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, это происходит из-за яркого свечения экрана, редкого моргания, длительной фокусировке на одном предмете или мелком тексте.

Как отметила врач, у многих неправильно настроено освещение на рабочем месте.

Для профилактики проблем со зрением Фокина советует каждые 20 минут давать глазам отдохнуть на 20 секунд. Также необходимо создать расстояние до экрана компьютера не менее 60 см, чаще моргать и снизить яркость экрана, считает она.

Ранее врач-офтальмолог высшей категории «СМ-Клиника» Иляна Киселёва в беседе с «Известиями» рассказала, как уберечь зрение при долгой работе за компьютером.