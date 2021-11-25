Форум «Медицина молодая» пройдёт 7 декабря

Короткая ссылка
Междисциплинарный форум «Медицина молодая» пройдёт 7 декабря в рамках Года науки и технологий в России и Российской недели здравоохранения.
Форум «Медицина молодая» пройдёт 7 декабря
  • © МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМ. В.П. ФИЛАТОВА

Об этом сообщает Nation News.

Организаторы — Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова, АО «Экспоцентр» при научном сопровождении Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.

«Российская неделя здравоохранения — 2021» и форум «Медицина молодая» позволят молодым учёным, врачам — представителям профильных вузов — обсудить эффективность реализуемых мер, обменяться опытом и представить своё видение перспектив развития российской медицины», — заявил заместитель председателя правительства, сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

К участию приглашены 60 профильных вузов. В состав оргкомитета вошли члены Совфеда, представители Минздрава, Министерства науки и высшего образования, руководители ведущих медицинских вузов, организаторы здравоохранения, представители российского медицинского сообщества.

Ранее ОТР сообщало об офтальмогеронтологическом форуме в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить