Междисциплинарный форум «Медицина молодая» пройдёт 7 декабря в рамках Года науки и технологий в России и Российской недели здравоохранения.

Об этом сообщает Nation News.

Организаторы — Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова, АО «Экспоцентр» при научном сопровождении Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.

«Российская неделя здравоохранения — 2021» и форум «Медицина молодая» позволят молодым учёным, врачам — представителям профильных вузов — обсудить эффективность реализуемых мер, обменяться опытом и представить своё видение перспектив развития российской медицины», — заявил заместитель председателя правительства, сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

К участию приглашены 60 профильных вузов. В состав оргкомитета вошли члены Совфеда, представители Минздрава, Министерства науки и высшего образования, руководители ведущих медицинских вузов, организаторы здравоохранения, представители российского медицинского сообщества.

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