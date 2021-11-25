В МЧС заявили о готовности к длительной работе по ликвидации ЧП на шахте в Кузбассе

Врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что министерство готово к длительной работе по ликвидации последствий аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

«Силы и средства МЧС готовы к длительной работе. Мы будем бороться за живучесть шахты», — приводит РИА Новости его слова.

Чуприян заявил, что спасатели должны проявить максимальную концентрацию усилий для ликвидации последствий аварии.

Ранее замгенпрокурора России Дмитрий Демешин заявил, что предварительной причиной ЧП на шахте «Листвяжная» считается взрыв метана.

В результате аварии погибли 11 шахтёров. Позднее были обнаружены тела троих горноспасателей, пропавших в ходе спасательных работ.