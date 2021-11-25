Кандидат медицинских наук Маслиев высказался о рекомендациях Минздрава по лечению COVID-19

Кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» Кирилл Маслиев высказался о рекомендациях Минздрава по лечению COVID-19.

«Знаете, Минздрав действительно периодически обновляет рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. Надо сказать, что последние рекомендации — они крайне подробные и, конечно же, являются хорошей помощью для любого врача, который занимается лечебной практикой, лечением коронавирусной инфекции», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, это больше 200 страниц подробного описания течения COVID-19 у разных возрастных групп, информации о профилактике и лечении.

В частности, отметил Маслиев, из основных рекомендаций интересны заметки в отношении ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента.

«Есть отражение также при необходимости приёма препаратов, которые снижают уровень холестерина», — добавил врач.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.