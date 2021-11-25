Врио МЧС России заявил об ухудшении ситуации в шахте «Листвяжной» в Кузбассе
- РИА Новости
«Мы сейчас взяли паузу до утра. Оперативная пауза связана с тем, что ухудшается газодинамическая обстановка в шахте, растёт концентрация метана», — приводит ТАСС его слова.
Чуприян отметил, что все спасатели в настоящее время поднимаются на поверхность.
Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление.
В результате инцидента погибли 11 шахтёров. Позднее были обнаружены тела троих горноспасателей, пропавших в ходе спасательных работ.