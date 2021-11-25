После ЧП на шахте в Кузбассе 35 человек числятся пропавшими без вести

В настоящий момент 35 шахтёров числятся пропавшими без вести после аварии на шахте «Листвяжная», сообщил глава Кемеровской области Сергей Цивилёв в Telegram-канале.

«В настоящий момент 35 шахтёров числятся пропавшими без вести, потери есть и среди спасателей — в данный момент точно известно о трёх погибших сотрудниках», — говорится в сообщении.

Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление.

В результате инцидента погибли 11 шахтёров. Позднее были обнаружены тела троих горноспасателей, пропавших в ходе спасательных работ.