Диетолог Гинзбург рассказал, кому могут быть противопоказаны яблоки с кожурой

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург рассказал, кому могут быть противопоказаны яблоки с кожурой.

«Если у человека имеются заболевания желудка, например язвенная болезнь или эрозивный гастрит, или заболевания пищевода, допустим эрозии, употреблять яблоки с кожурой нельзя, потому что она грубая и может чисто механически травмировать язвенную поверхность», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил Гинзбург, воск на кожуре яблок не представляет опасности. По словам эксперта, яблоки сами содержат воск, и есть сорта, где его много. При этом диетолог добавил, что иногда для придания товарного вида используют пищевой воск.

Если противопоказаний к употреблению кожуры нет, то лучше её не срезать, считает Гинзбург.

«Кверцетин улучшает состояние сердечно-сосудистой стенки, помогает противостоять онкозаболеваниям, сердечно-сосудистым заболеваниям. Так что я бы подумал много раз, надо ли мне отказываться от кожуры», — пояснил он.

Ранее Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.