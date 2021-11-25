В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб и портал стопкоронавирус.рф.
На лечении дома находятся 6372 пациента, в больницах — ещё 3433.
Вакцинацию за сутки прошли 7300 жителей региона.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге развёрнуто 8149 мест для пациентов с COVID-19, свободно 51,29%, передают «Невские новости» со ссылкой на Смольный.
Заболевших размещают в 15 городских и трёх федеральных стационарах города.
Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.