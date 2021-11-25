В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Кировской области выявили за сутки 263 случая COVID-19 с симптомами заболевания. Методом экспресс-тестирования зарегистрировали 15 случаев.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб и портал стопкоронавирус.рф.

На лечении дома находятся 6372 пациента, в больницах — ещё 3433.

Вакцинацию за сутки прошли 7300 жителей региона.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге развёрнуто 8149 мест для пациентов с COVID-19, свободно 51,29%, передают «Невские новости» со ссылкой на Смольный.

Заболевших размещают в 15 городских и трёх федеральных стационарах города.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.