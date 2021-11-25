В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Кировской области выявили за сутки 263 случая COVID-19 с симптомами заболевания. Методом экспресс-тестирования зарегистрировали 15 случаев.
В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб и портал стопкоронавирус.рф.

На лечении дома находятся 6372 пациента, в больницах — ещё 3433.

Вакцинацию за сутки прошли 7300 жителей региона.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге развёрнуто 8149 мест для пациентов с COVID-19, свободно 51,29%, передают «Невские новости» со ссылкой на Смольный.

Заболевших размещают в 15 городских и трёх федеральных стационарах города.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.

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