В Омской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19

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В Омской области прививку от COVID-19 сделал 884 061 житель. Завершили иммунизацию 629 588 человек.
В Омской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

За сутки в регионе выявили 584 случая коронавируса. Всего заболели 111 643 жителя.

Выздоровели 87 140 человек, в том числе 680 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Челябинской области закрывают три госпиталя для пациентов с COVID-19, передаёт URA.RU со ссылкой на Минздрав региона.

«В связи с увеличением свободного коечного фонда решено вернуть в плановую работу три ковидные базы. Они действовали на базе городской клинической больницы №5 в Челябинске, областного кожно-венерологического диспансера №3 и родильного дома №1 в Магнитогорске», — сказали в пресс-службе ведомства.

Тех, кто нуждается в продолжении лечения, переводят на ближайшую госпитальную базу.

Ранее врач-инфекционист и вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.

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