В Омской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
За сутки в регионе выявили 584 случая коронавируса. Всего заболели 111 643 жителя.
Выздоровели 87 140 человек, в том числе 680 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Челябинской области закрывают три госпиталя для пациентов с COVID-19, передаёт URA.RU со ссылкой на Минздрав региона.
«В связи с увеличением свободного коечного фонда решено вернуть в плановую работу три ковидные базы. Они действовали на базе городской клинической больницы №5 в Челябинске, областного кожно-венерологического диспансера №3 и родильного дома №1 в Магнитогорске», — сказали в пресс-службе ведомства.
Тех, кто нуждается в продолжении лечения, переводят на ближайшую госпитальную базу.
Ранее врач-инфекционист и вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.