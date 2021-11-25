Все шахты в Кузбассе проверят на взрывобезопасность после аварии на «Листвяжной»

Все угольные и рудные шахты в Кемеровской области проверят на взрывобезопасность после аварии на «Листвяжной», где, по последним данным, погибли 11 человек.

«По распоряжению губернатора Сергея Цивилёва все предприятия Кузбасса, которые занимаются добычей угля и руды, проведут безотлагательную проверку забоев на взрывобезопасность», — говорится в сообщении губернатора Кемеровской области в Telegram.

Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление. По последним данным, погибли 11 человек. В больницы обратились 49 пострадавших.

Позднее стало известно, что отделение горноспасателей пропало в ходе поисковых работ в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, организованы поиски.