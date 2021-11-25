Все шахты в Кузбассе проверят на взрывобезопасность после аварии на «Листвяжной»

Короткая ссылка
Все угольные и рудные шахты в Кемеровской области проверят на взрывобезопасность после аварии на «Листвяжной», где, по последним данным, погибли 11 человек.
Все шахты в Кузбассе проверят на взрывобезопасность после аварии на «Листвяжной»
  • РИА Новости

«По распоряжению губернатора Сергея Цивилёва все предприятия Кузбасса, которые занимаются добычей угля и руды, проведут безотлагательную проверку забоев на взрывобезопасность», — говорится в сообщении губернатора Кемеровской области в Telegram.

Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление. По последним данным, погибли 11 человек. В больницы обратились 49 пострадавших.

Позднее стало известно, что отделение горноспасателей пропало в ходе поисковых работ в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, организованы поиски.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить