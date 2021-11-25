Ресторатор Миронов перечислил факторы, влияющие на повышение цен в ресторанах

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Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов прокомментировал информацию о том, что российские рестораны анонсировали повышение цен на 15% в 2022 году.
Ресторатор Миронов перечислил факторы, влияющие на повышение цен в ресторанах
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В эфире Общественной службы новостей он рассказал, что это также может быть вызвано ростом валют и пандемией коронавируса.

«Первый фактор — это ковидный. Где-то остановились производства, чего-то произвели меньше, и продукт подорожал по этой причине. Следующий фактор — это логистический. То есть какие-то страны закрываются, какие-то страны не возят продукты. Поставок из других стран недостаточно для рынка, соответственно, предприниматели, поставляющие товар, просто поднимают цены. Ну и третий, наверное, самый понятный фактор — это рост валют. У нас, к сожалению, ещё очень много импортных продуктов», — сказал Миронов.

По его словам, в этом случае выиграют те рестораны, которые не сильно привязаны к импортному продукту и смогли перейти на российские мясо и рыбу, передаёт телеканал «360».

Рестораны поднимут цены настолько, насколько отразятся цены на себестоимости этих факторов, добавил он.

Ранее сообщалось, что каждый десятый россиянин (11%) готов посетить столицу ради ужина в ресторане, отмеченном в гиде «Мишлен».

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