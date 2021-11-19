Опрос: 11% россиян готовы приехать в Москву ради посещения ресторана из гида «Мишлен»
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Об этом сообщает Life.ru.
Из опроса также следует, что более половины россиян (58%) знают о существовании гида «Мишлен» и о том, что в него впервые попали московские заведения (48%).
Среди респондентов, не проживающих в Москве, 52% хотели бы, чтобы в их городе тоже появились рестораны, удостоенные внимания красного гида «Мишлен».
Ранее глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с НСН высказался о получении звёзд «Мишлен» ресторанами в Москве.