Опрос: 11% россиян готовы приехать в Москву ради посещения ресторана из гида «Мишлен»

Согласно результатам опроса, проведённого сервисом Delivery Club совместно с аналитическим центром ResearchMe, каждый десятый россиянин (11%) готов посетить столицу ради ужина в ресторане, отмеченном в гиде «Мишлен».

Об этом сообщает Life.ru.

Из опроса также следует, что более половины россиян (58%) знают о существовании гида «Мишлен» и о том, что в него впервые попали московские заведения (48%).

Среди респондентов, не проживающих в Москве, 52% хотели бы, чтобы в их городе тоже появились рестораны, удостоенные внимания красного гида «Мишлен».

Ранее глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с НСН высказался о получении звёзд «Мишлен» ресторанами в Москве.