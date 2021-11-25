В Удмуртии выявили 305 случаев COVID-19 за сутки

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В лабораториях Удмуртии за минувшие сутки подтвердили ещё 305 случаев коронавирусной инфекции.
В Удмуртии выявили 305 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

277 пациентов выздоровели. 11 человек за сутки скончались.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 73 632 случая заболевания. 62 070 пациентов выздоровели. Число летальных случаев достигло 3189.

Наряду с этим стало известно, что в крупных населённых пунктах и районах Приморского края будут открыты новые пункты вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает vostokmedia.com.

Согласно данным краевого Минздрава, план по вакцинации населения в регионе выполнен на 63%, а среди лиц старше 60 лет — на 50%.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что во время осеннего всплеска заболеваемости COVID-19 людей, переносящих заболевание бессимптомно, стало меньше.

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