Иммунолог Болибок высказался о снижении числа случаев бессимптомного течения COVID-19

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Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что во время осеннего всплеска заболеваемости COVID-19 людей, переносящих заболевание бессимптомно, стало меньше.
Иммунолог Болибок высказался о снижении числа случаев бессимптомного течения COVID-19
  • РИА Новости

«По моему мнению, бессимптомных больных стало меньше за счёт того, что больше стало больных с симптомами. То есть стало больше тех людей, которые испытывают недомогание и обращаются к врачам за медицинскими услугами, это мы видим на графиках. Это связано с тем, что «дельта»—штамм коронавируса более агрессивный. Он не только быстрее передаётся от человека человеку, но и внутри человека от клетки к клетке быстрее распространяется. Иммунная система не успевает отразить инфекцию, поэтому большее количество людей испытывают симптомы», — среди прочего сказал Болибок в интервью радио Sputnik.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

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