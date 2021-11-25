Депутаты Чувашии поддержали федеральный законопроект о QR-кодах

Чувашские депутаты на заседании Госсовета проголосовали за изменения в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

По данным Интерфакса, за высказались 33 депутата, трое воздержались, против проголосовали семь человек.

В рамках обсуждения зампредседателя регионального кабмина Дмитрий Краснов подчеркнул, что законопроект будет действовать до 1 июня 2022 года.

«Предлагаемые решения мы расцениваем как экстренные меры в сложившейся ситуации с коронавирусом в стране. Проект обсуждался на всех пяти комитетах Госсовета и поддержан был большинством голосов», — сказал он.

24 ноября комитет Государственной думы по обороне поддержал концепцию законопроекта о QR-кодах и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.

В Северной Осетии соответствующий документ не набрал необходимого числа голосов.

В Кремле назвали сложным процессом принятие законопроектов о QR-кодах.