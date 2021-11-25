В Ростовской области выявили 638 случаев коронавируса за сутки

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В Ростовской области выявили 638 случаев коронавируса за последние сутки.
В Ростовской области выявили 638 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство. Отмечается, то на лечении в стационарах находятся 3976 пациентов.

Общее число заболевших достигло 172 285, из больниц выписаны 146 тыс. жителей.

Также стало известно, что в основном корпусе Санкт-Петербургского госпиталя для ветеранов войн начали приём плановых и экстренных больных. Там развёрнуто 832 койки для лечения неинфекционных пациентов, передают «Невские новости» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

В недавно построенном стационаре-трансформере госпиталя по-прежнему принимают пациентов с COVID-19.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.

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