В Ростовской области выявили 638 случаев коронавируса за сутки

В Ростовской области выявили 638 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство. Отмечается, то на лечении в стационарах находятся 3976 пациентов.

Общее число заболевших достигло 172 285, из больниц выписаны 146 тыс. жителей.

Также стало известно, что в основном корпусе Санкт-Петербургского госпиталя для ветеранов войн начали приём плановых и экстренных больных. Там развёрнуто 832 койки для лечения неинфекционных пациентов, передают «Невские новости» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

В недавно построенном стационаре-трансформере госпиталя по-прежнему принимают пациентов с COVID-19.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.