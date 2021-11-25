В Ростовской области выявили 638 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство. Отмечается, то на лечении в стационарах находятся 3976 пациентов.
Общее число заболевших достигло 172 285, из больниц выписаны 146 тыс. жителей.
Также стало известно, что в основном корпусе Санкт-Петербургского госпиталя для ветеранов войн начали приём плановых и экстренных больных. Там развёрнуто 832 койки для лечения неинфекционных пациентов, передают «Невские новости» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
В недавно построенном стационаре-трансформере госпиталя по-прежнему принимают пациентов с COVID-19.
Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.