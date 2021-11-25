В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Как пишет портал «Юга.ру», больше всего заболевших — в Краснодаре (299 жителей), а также в Новороссийске и Сочи.
С начала пандемии в регионе заболели 95 193 человека. Вылечились 68 312 жителей, в том числе 1200 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Курской области выявили 330 случаев коронавируса за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на оперативный штаб. Общее число заболевших в регионе достигло 74 891.
Прививку от COVID-19 сделали 570 422 человек, завершили иммунизацию 516 609.
Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.