В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Краснодарском крае зафиксировали 790 случаев COVID-19 за сутки.
В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Как пишет портал «Юга.ру», больше всего заболевших — в Краснодаре (299 жителей), а также в Новороссийске и Сочи.

С начала пандемии в регионе заболели 95 193 человека. Вылечились 68 312 жителей, в том числе 1200 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Курской области выявили 330 случаев коронавируса за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на оперативный штаб. Общее число заболевших в регионе достигло 74 891.

Прививку от COVID-19 сделали 570 422 человек, завершили иммунизацию 516 609.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.

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