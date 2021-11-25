В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Краснодарском крае зафиксировали 790 случаев COVID-19 за сутки.

Как пишет портал «Юга.ру», больше всего заболевших — в Краснодаре (299 жителей), а также в Новороссийске и Сочи.

С начала пандемии в регионе заболели 95 193 человека. Вылечились 68 312 жителей, в том числе 1200 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Курской области выявили 330 случаев коронавируса за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на оперативный штаб. Общее число заболевших в регионе достигло 74 891.

Прививку от COVID-19 сделали 570 422 человек, завершили иммунизацию 516 609.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.