В Новосибирской области подтвердили 403 случая COVID-19 за сутки

В Новосибирской области подтвердили 403 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. С начала пандемии в области заболели 80 755 жителей. Вылечились 56 923 человека, в том числе 107 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 279 случаев COVID-19 за сутки. Из больниц выписан 681 пациент, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

По данным Роспотребнадзора, общее число заболевших в городе достигло 47 594, выздоровевших — 42 247.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.