Число пострадавших при ЧП на шахте в Кузбассе возросло до 60

Число пострадавших в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области возросло до 60. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

«На поверхность вывели 239 человек. В шахте остаются 46 человек, по состоянию на 18:00 11 человек погибли. В больницы обратились 60 пострадавших, 11 человек получают лечение амбулаторно, госпитализировано 38 человек», — написал он в Telegram.

Цивилёв также подтвердил, что поисково-спасательная операция на месте ЧП приостановлена из-за взрывоопасных концентраций метана и оксида углерода.

Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление.

По последним данным, погибли 11 человек.