В Татарстане выявили 251 случай COVID-19 за сутки

В Татарстане выявили 251 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 36 808 жителей. Выздоровели 30 416 человек, в том числе 300 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Крыму за последние сутки зарегистрировали 651 случай COVID-19, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на данные регионального Минздрава.

Общее число заболевших в республике достигло 116 844. Вылечились 104 512 жителей, включая 649 за минувшие 24 часа.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.