В Татарстане выявили 251 случай COVID-19 за сутки

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В Татарстане выявили 251 случай коронавируса за сутки.
В Татарстане выявили 251 случай COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 36 808 жителей. Выздоровели 30 416 человек, в том числе 300 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Крыму за последние сутки зарегистрировали 651 случай COVID-19, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на данные регионального Минздрава.

Общее число заболевших в республике достигло 116 844. Вылечились 104 512 жителей, включая 649 за минувшие 24 часа.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.

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