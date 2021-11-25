Иммунолог Жемчугов рассказал о неоднозначности симптомов COVID-19
- РИА Новости
В беседе с НСН он отметил, что все симптомы коронавирусной инфекции, которые были два года назад, остаются в силе: кишечное расстройство, повышенная или пониженная температура.
«Вирус передаётся воздушно-капельным путём, поэтому остаются все носоглоточные симптомы: насморк, сильная боль в горле, причём сейчас чаще стала болеть именно задняя стенка глотки; потеря вкуса, обоняния, часто нарушения слуха, боль в мышцах, то есть все симптомы вирусной инфекции, включая грипп. Коронавирус можно перепутать с чем угодно, где есть температура, поэтому уже в первый день надо установить диагноз... Перепутать можно с чем угодно, там три десятка разных болезней, вплоть до лейкоза», — добавил врач.
Жемчугов также призвал при первых признаках недомогания провести соответствующее тестирование.
Ранее кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал URA.RU, что переболевшие коронавирусом люди могут страдать от шума в ушах.