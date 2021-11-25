Иммунолог Жемчугов рассказал о неоднозначности симптомов COVID-19

Короткая ссылка
Врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов рассказал, что симптомы коронавируса в ряде случаев схожи с симптомами других заболеваний, поэтому важно как можно скорее поставить верный диагноз.
Иммунолог Жемчугов рассказал о неоднозначности симптомов COVID-19
  • РИА Новости

В беседе с НСН он отметил, что все симптомы коронавирусной инфекции, которые были два года назад, остаются в силе: кишечное расстройство, повышенная или пониженная температура.

«Вирус передаётся воздушно-капельным путём, поэтому остаются все носоглоточные симптомы: насморк, сильная боль в горле, причём сейчас чаще стала болеть именно задняя стенка глотки; потеря вкуса, обоняния, часто нарушения слуха, боль в мышцах, то есть все симптомы вирусной инфекции, включая грипп. Коронавирус можно перепутать с чем угодно, где есть температура, поэтому уже в первый день надо установить диагноз... Перепутать можно с чем угодно, там три десятка разных болезней, вплоть до лейкоза», — добавил врач.

Жемчугов также призвал при первых признаках недомогания провести соответствующее тестирование.

Ранее кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал URA.RU, что переболевшие коронавирусом люди могут страдать от шума в ушах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить