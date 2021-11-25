Путин выразил соболезнования семьям погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует семьям погибших шахтёров на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, заявил пресс-секретарь государственного лидера Дмитрий Песков.

«Президент Путин глубоко соболезнует семьям тех шахтёров, которые уже понятно, что погибли, и, конечно, мы надеемся на то, что удастся спасти тех, кто находится там, внизу, под землёй», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Путин дал все необходимые поручения главе региона Сергею Цивилёву и врио главы МЧС России Александру Чуприяну по организации всей необходимой помощи для пострадавших и продолжению спасательной операции.

Чуприян уже вылетел к месту ЧП на шахту «Листвяжная» с психологами, специалистами-медиками и оперативной группой.

В Кемеровскую область также направляется замглавы Минздрава России Олег Гриднев.

По последним данным, число погибших при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 11.