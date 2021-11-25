Путин выразил соболезнования семьям погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

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Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует семьям погибших шахтёров на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, заявил пресс-секретарь государственного лидера Дмитрий Песков.
Путин выразил соболезнования семьям погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе
  • РИА Новости

«Президент Путин глубоко соболезнует семьям тех шахтёров, которые уже понятно, что погибли, и, конечно, мы надеемся на то, что удастся спасти тех, кто находится там, внизу, под землёй», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Путин дал все необходимые поручения главе региона Сергею Цивилёву и врио главы МЧС России Александру Чуприяну по организации всей необходимой помощи для пострадавших и продолжению спасательной операции.

Чуприян уже вылетел к месту ЧП на шахту «Листвяжная» с психологами, специалистами-медиками и оперативной группой.

В Кемеровскую область также направляется замглавы Минздрава России Олег Гриднев.

По последним данным, число погибших при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 11.

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