Сенатор Круглый выступил за взаимное признание вакцин в рамках ЕАЭС

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Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый высказался о признании зарубежных вакцин в стране.
Сенатор Круглый выступил за взаимное признание вакцин в рамках ЕАЭС
  • Reuters

«Моя точка зрения — нужно срочно взаимное признание вакцин в рамках ЕАЭС», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По его словам, это необходимо сделать «без проволочек».

Говоря о вакцинах, разработанных в ЕС и других странах, Круглый выразил мнение, что «было бы хорошим примером (России. — RT) признать сертификат о любой вакцинации, признанной в иностранных государствах, без принципа взаимности».

Он отметил, что это послужило бы хорошим сигналом, чтобы за рубежом признавали и российские вакцины тоже.

«Здесь речь не идёт о применении вакцин на территории других государств, речь о признании факта вакцинации», — пояснил он.

Депутаты ранее предложили выдавать QR-коды гражданам, которые привились иностранными вакцинами или переболели коронавирусом неофициально.

Соответствующие предложения были внесены в парламент 12 ноября.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.  Он заявил, что «движение в пользу того... чтобы, не дожидаясь завершения всех бюрократических... легалистских процедур, поддерживать... взаимное признание не вакцин, а сертификатов о вакцинировании, — это работает».

Замглавы социального комитета Совфеда Юрий Архаров в ходе седьмого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания Российской Федерации и Всекитайского собрания народных представителей КНР высказался о возможности взаимного признания вакцин от COVID-19 с Китаем.

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