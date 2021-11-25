В Госдуме предложили расширить категории граждан, которым выдадут QR-коды
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Соответствующие предложения были внесены в парламент 12 ноября.
«Мы считаем, что люди, которые привились иностранной вакциной или переболели неофициально, но имеют иммунитет, ничем не отличаются от тех, кто сделал российскую прививку или официально переболел», — объяснил Нилов в интервью «Известиям».
Депутаты также инициировали поправку об «амнистии» для всех тех, кто ранее получил поддельные документы — по мнению Нилова, им необходимо предоставить возможность привиться.
По словам спикера палаты Вячеслава Володина, в Госдуму поступило более 120 тыс. официальных обращений по поводу правительственных законопроектов о QR-кодах.