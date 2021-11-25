В Госдуме предложили расширить категории граждан, которым выдадут QR-коды

Депутаты предложили выдавать QR-коды гражданам, которые привились иностранными вакцинами или переболели коронавирусом неофициально. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Соответствующие предложения были внесены в парламент 12 ноября.

«Мы считаем, что люди, которые привились иностранной вакциной или переболели неофициально, но имеют иммунитет, ничем не отличаются от тех, кто сделал российскую прививку или официально переболел», — объяснил Нилов в интервью «Известиям».

Депутаты также инициировали поправку об «амнистии» для всех тех, кто ранее получил поддельные документы — по мнению Нилова, им необходимо предоставить возможность привиться.

По словам спикера палаты Вячеслава Володина, в Госдуму поступило более 120 тыс. официальных обращений по поводу правительственных законопроектов о QR-кодах.