В Совфеде высказались о возможности взаимного признания вакцин от COVID-19 с Китаем

Замглавы социального комитета Совфеда Юрий Архаров в ходе седьмого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания Российской Федерации и Всекитайского собрания народных представителей КНР высказался о возможности взаимного признания вакцин от COVID-19 с Китаем,

Он отметил, что «противодействие новой коронавирусной инфекции COVID-19 является одним из актуальных направлений российско-китайского взаимодействия».

«Оно охватывает: диагностику, лечение, разработку тест-систем, исследования в части разработки вакцин и лекарств, обеспечение медицинских организаций оборудованием и средствами защиты, обмен информацией, консультации», — цитирует РИА Новости сенатора.

Как полагает Архаров, «для снижения рисков трансграничного перемещения инфекции важно рассмотреть возможность сближения позиций по ряду вопросов, в том числе рассмотреть возможность создания механизмов взаимного признания вакцин, стандартов в сфере противодействия коронавирусу».

Ранее сообщалось, что глава российского Минздрава Михаил Мурашко провёл переговоры с делегацией из Израиля, которую возглавил министр туризма страны Йоэль Развозов, по вопросам восстановления поездок граждан двух стран.

Отмечалось, что Мурашко в ходе встречи поддержал создание рабочей группы по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 между двумя странами.