Гастроэнтеролог Малыгина перечислила симптомы аппендицита

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Врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Марина Малыгина рассказала, какие признаки говорят о наличии аппендицита.
Гастроэнтеролог Малыгина перечислила симптомы аппендицита
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

По словам специалиста, при аппендиците максимальная болезненность появляется между пупком и правой подвздошной костью. Бывает также расположение аппендикса в нижней части таза, тогда у мужчин аппендицит будет имитировать воспаление мочевого пузыря, а у женщин — воспаление придатков.

«Болевой синдром при аппендиците внезапный, с постепенным нарастанием интенсивности боли, далее он может стать невыносимым и протекает по типу колики. Боль будет сопровождать человека, пока функционируют нервные окончания отростка, затем они погибают и болевой синдром ослабевает. Но в таком случае успокаиваться не стоит — аппендицит не «рассосётся». Наоборот, притупление или прекращение боли — это основания для немедленной госпитализации при аппендиците», — предупредила Малыгина в беседе с «Известиями».

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