В Магаданской области поддержали законопроект о QR-кодах

Депутаты Магаданской областной думы поддержали предлагаемые изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, предусматривающие введение системы QR-кодов в общественных местах в России.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на областную думу.

«Колымские парламентарии выразили поддержку поправок в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — отмечается в сообщении.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о системе QR-кодов будет направлен до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату для обсуждения.

В Совете Федерации заявили, что определят свою позицию по законопроекту о QR-кодах с учётом мнения регионов.