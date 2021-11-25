В Магаданской области поддержали законопроект о QR-кодах
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на областную думу.
«Колымские парламентарии выразили поддержку поправок в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — отмечается в сообщении.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о системе QR-кодов будет направлен до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату для обсуждения.
В Совете Федерации заявили, что определят свою позицию по законопроекту о QR-кодах с учётом мнения регионов.