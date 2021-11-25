Госсовет Коми направит предложения к законопроекту о QR-кодах
Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета Коми.
По словам спикера регионального парламента Сергея Усачёва, депутаты хотят, чтобы ограничения минимально отразились на жизни граждан.
«Поэтому ко второму чтению дополним законопроект предложениями, поступившими от граждан», — заявили в госсовете.
Он уточнил, что среди предложений есть инициативы о предоставлении QR-кодов для тех, кто имеет достаточный уровень антител, продлении действия ПЦР-тестов, обеспечении необходимыми документами людей, проживающих в отдалённых селах и деревнях, где нет интернета.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о системе QR-кодов будет направлен до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату для обсуждения.
В Совете Федерации заявили, что определят свою позицию по законопроекту о QR-кодах с учётом мнения регионов.