Врач Поздняков заявил о выходе России на плато четвёртой волны COVID-19
«Четвёртая волна (коронавируса. — RT)... стабилизируется и выходит на плато», — заявил Поздняков в интервью РИА Новости.
По его словам, это можно понять по числу зафиксированных случаев заболевания, а не по уровню смертности.
«По сравнению с прошлой осенью, ... мы видим чуть меньшие показатели числа заражений и меньшее число заболеваний среди врачей», — сказал врач.
Он также отметил, что выросла тяжесть течения и общее число летальных исходов.