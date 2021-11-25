Врач Поздняков заявил о выходе России на плато четвёртой волны COVID-19

Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро—Сибирь» Андрей Поздняков объявил, что четвёртая волна коронавируса в России выходит на стабильное плато.

«Четвёртая волна (коронавируса. — RT)... стабилизируется и выходит на плато», — заявил Поздняков в интервью РИА Новости.

По его словам, это можно понять по числу зафиксированных случаев заболевания, а не по уровню смертности.

«По сравнению с прошлой осенью, ... мы видим чуть меньшие показатели числа заражений и меньшее число заболеваний среди врачей», — сказал врач.

Он также отметил, что выросла тяжесть течения и общее число летальных исходов.