В Роспотребнадзоре опровергли самоуничтожение дельта-штамма COVID-19

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Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что сообщение о самоуничтожении дельта-штамма коронавируса звучит как чудо, но пока данный вариант во всех странах лишь постоянно мутирует и способствует появлению новых линий вируса.

«Пока мы отмечаем то, что линия «дельта» во всех странах постоянно мутирует и диссоциирует на дочерние подлинии, которые потенциально могут стать даже более опасными», — заявил Хафизов в беседе с РИА Новости.

По его мнению, сложно представить себе ситуацию, при которой вирус мутировал до такой степени, что потерял способность размножаться.

Ранее учёные из Национального института генетики и Университета Ниигаты объявили, что циркулирующий в Японии дельта-штамм коронавируса мог накопить чрезвычайно много мутаций в одном из своих неструктурных белков, что со временем могло привести к самоликвидации.

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