В Роспотребнадзоре опровергли самоуничтожение дельта-штамма COVID-19
«Пока мы отмечаем то, что линия «дельта» во всех странах постоянно мутирует и диссоциирует на дочерние подлинии, которые потенциально могут стать даже более опасными», — заявил Хафизов в беседе с РИА Новости.
По его мнению, сложно представить себе ситуацию, при которой вирус мутировал до такой степени, что потерял способность размножаться.
Ранее учёные из Национального института генетики и Университета Ниигаты объявили, что циркулирующий в Японии дельта-штамм коронавируса мог накопить чрезвычайно много мутаций в одном из своих неструктурных белков, что со временем могло привести к самоликвидации.