СК возбудил дело по факту массового отравления школьников в Брянской области

Следователи возбудили уголовное дело в связи с массовым отравлением учащихся школы в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

РИА Новости

«В следственные органы следственного управления СК России по Брянской области поступило сообщение об обращении за медицинской помощью в лечебное учреждение нескольких учащихся различных классов», — говорится в сообщении. Как отмечается, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России. Ранее сообщалось, что специалисты управления Роспотребнадзора по Брянской области зафиксировали групповое заболевание с признаками пищевого отравления у 27 учеников Климовской средней школы №1.