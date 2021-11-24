СК возбудил дело по факту массового отравления школьников в Брянской области

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Следователи возбудили уголовное дело в связи с массовым отравлением учащихся школы в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
СК возбудил дело по факту массового отравления школьников в Брянской области
  • РИА Новости

«В следственные органы следственного управления СК России по Брянской области поступило сообщение об обращении за медицинской помощью в лечебное учреждение нескольких учащихся различных классов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России.

Ранее сообщалось, что специалисты управления Роспотребнадзора по Брянской области зафиксировали групповое заболевание с признаками пищевого отравления у 27 учеников Климовской средней школы №1. 

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