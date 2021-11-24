СК возбудил дело по факту массового отравления школьников в Брянской области
- РИА Новости
«В следственные органы следственного управления СК России по Брянской области поступило сообщение об обращении за медицинской помощью в лечебное учреждение нескольких учащихся различных классов», — говорится в сообщении.
Как отмечается, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России.
Ранее сообщалось, что специалисты управления Роспотребнадзора по Брянской области зафиксировали групповое заболевание с признаками пищевого отравления у 27 учеников Климовской средней школы №1.