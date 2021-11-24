В Брянской области выявили пищевое отравление у 27 школьников
- РИА Новости
«Управление Роспотребнадзора по Брянской области сообщает, что 24 ноября поступила информация о заболеваниях с признаками пищевой токсикоинфекции 27 школьников», — говорится в сообщении.
Как уточняется, специалистами управления проводится санитарно-эпидемиологическое расследование по факту групповой заболеваемости учащихся.
Ранее следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после массового отравления школьников в селе Каракулино в Удмуртии.