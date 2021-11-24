В Брянской области выявили пищевое отравление у 27 школьников

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Специалисты управления Роспотребнадзора по Брянской области зафиксировали групповое заболевание с признаками пищевого отравления у 27 учеников Климовской средней школы №1. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Брянской области выявили пищевое отравление у 27 школьников
  • РИА Новости

«Управление Роспотребнадзора по Брянской области сообщает, что 24 ноября поступила информация о заболеваниях с признаками пищевой токсикоинфекции 27 школьников», — говорится в сообщении.

Как уточняется, специалистами управления проводится санитарно-эпидемиологическое расследование по факту групповой заболеваемости учащихся.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после массового отравления школьников в селе Каракулино в Удмуртии.

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