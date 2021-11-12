СК возбудил уголовное дело по факту отравления школьников в Удмуртии

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Следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после массового отравления школьников в селе Каракулино в Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.
СК возбудил уголовное дело по факту отравления школьников в Удмуртии
  • РИА Новости

«Следственными органами СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту массового отравления школьников в селе Каракулино Удмуртской Республики (ст. 236 УК России «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»)», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, за медицинской помощью в больницу обратились восемь человек.

Ранее прокуратура организовала проверку в Екатеринбурге после того, как 43 ребёнка, находившиеся в санатории на лечении, обратились за медицинской помощью с признаками инфекции.

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