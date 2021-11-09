В Екатеринбурге более 40 детей обратились к медикам после отдыха в санатории

Прокуратура организовала проверку в Екатеринбурге после того как 43 ребёнка, находившиеся в санатории на лечении, обратились за медицинской помощью с признаками инфекции.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

«По предварительной информации, 6—7 ноября 2021 года за медицинской помощью с признаками инфекции обратились 43 ребёнка, находившихся в период с 30 октября по 8 ноября на санаторно-курортном лечении в детском санатории «Изоплит», — цитирует ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что более 30 детей находятся на лечении в медучреждениях Подмосковья после отравления.

СК возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после массового отравления школьников в Подмосковье.