В Екатеринбурге более 40 детей обратились к медикам после отдыха в санатории
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- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
«По предварительной информации, 6—7 ноября 2021 года за медицинской помощью с признаками инфекции обратились 43 ребёнка, находившихся в период с 30 октября по 8 ноября на санаторно-курортном лечении в детском санатории «Изоплит», — цитирует ТАСС сообщение.
Ранее сообщалось, что более 30 детей находятся на лечении в медучреждениях Подмосковья после отравления.
СК возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после массового отравления школьников в Подмосковье.