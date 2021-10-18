После массового отравления школьников в Подмосковье заведено дело

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Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил заведено после массового отравления школьников в Подмосковье.
После массового отравления школьников в Подмосковье заведено дело
  • РИА Новости

«По факту отравления 42 учеников одной из школ города Клин возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Отмечается, что образцы употреблённых детьми в пищу продуктов отправлены на экспертизу.

Проведён допрос должностных лиц, истребована необходимая документация.

Ранее стало известно, что более 30 детей находятся на лечении в медучреждениях Подмосковья после отравления. Об этом сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

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