После массового отравления школьников в Подмосковье заведено дело

Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил заведено после массового отравления школьников в Подмосковье.

«По факту отравления 42 учеников одной из школ города Клин возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Отмечается, что образцы употреблённых детьми в пищу продуктов отправлены на экспертизу.

Проведён допрос должностных лиц, истребована необходимая документация.

Ранее стало известно, что более 30 детей находятся на лечении в медучреждениях Подмосковья после отравления. Об этом сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.