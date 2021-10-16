Омбудсмен рассказала о состоянии отравившихся в Подмосковье детей

Более 30 детей находятся на лечении в медучреждениях Подмосковья после отравления. Об этом сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

«Как уточнили в Минздраве Московской области, в Клинскую областную больницу поступило 36 обращений от родителей детей по данному факту. 32 ребёнка находятся на амбулаторном лечении. Они осмотрены врачами на дому, им назначено лечение», — говорится в заявлении в Telegram.

Уточняется, что семь несовершеннолетних находятся в стационарном отделении Солнечногорской областной больницы в удовлетворительном состоянии.

«Пациентам проведён необходимый комплекс диагностических процедур, назначено лечение. Медицинская помощь оказывается в полном объёме», — добавила Мишонова.

Ранее прокуратура Московской области начала проверку информации об отравлении школьников в городском округе Клин.