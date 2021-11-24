Диетолог Соломатина рассказала, кому нежелательно злоупотреблять картофелем

Врач-диетолог Елена Соломатина дала советы по употреблению картофеля.

«Когда мы запекаем или отвариваем картофель, у него повышается гликемический индекс. Крахмал превращается в сахар и повышает уровень глюкозы в крови», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, такой картофель не стоит часто есть тем, у кого уже диагностирован диабет, есть преддиабетическое состояние, а также тем, кто склонен к набору лишнего веса.

Как считает Соломатина, пюре нежелательно есть тем, у кого есть лишний вес, поскольку в данном случае к картофелю добавляется жир — масло, молоко.

«Это сочетание очень сильно повышает калорийность блюда. Плюс за счёт того, что пюре быстрее проглатывается, его хочется больше и больше», — пояснила диетолог.

Она добавила, что жареным картофелем лучше не злоупотреблять, особенно тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, поджелудочной железой и желчевыводящими путями.

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